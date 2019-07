Luis Ventura: "En el periodismo hay mucha competencia y puñaladas por la espalda"

"Estoy viviendo con un poco más de cansancio físico. Los años pesan, pero tengo sabiduría que antes no"





"Hay un montón de cosas que no volvería a hacer. Una de ellas es robar: a los 4 años le robé la cartera a un compañero del jardín y mi papá me castigó muy fuerte"





"Mi viejo fue tipo muy duro. Todo lo que tenía de duro, lo tenía de sabio. Para mí, fue un Dios"





"Donde no hay amor, no hay vida. Me ampara y me protege el amor. No puedo ser infeliz, no sé hacerlo"





"Era muy peleador. Perdí media dentadura en la cancha por una pelea. Durante la dictadura me metieron preso, me golpearon y estuve orinando sangre durante una semana"





"Matar a una persona es gravísimo. No me parece darle supremacía a una parte de género. Por eso no estoy tan de acuerdo con las carátulas de femicidio."





"Mucha gente me ha fallado. El más visible es Rial, porque terminó siendo algo que no esperaba. Yo lo sigo queriendo, él... Me quiere, pero de otra manera. Hace 5 años me dijo de tomar un café. Todavía lo espero"





"En el periodismo hay mucha competencia, mucha puñalada por la espalda, mucho queriendo sacarte lo que vos armaste. Soy como el ave fénix, me reinvento y salgo"





"Un cura abusó de mí cuando era chico. No le conté el abuso a mi viejo, porque estoy seguro que iba y lo mataba. Sentí mucha vergüenza. En ese colegio estudió el Padre Grassi"





"Vi y me enteré de muchos abusos en el mundo del fútbol. No lo denuncié porque antes era diferente, nadie te escuchaba"





"Hoy no necesito el amor de pareja"