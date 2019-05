Luisa Kuliok: "Desde chica tuve la formación de que la violencia no entra en la convivencia"

"Desde chica tuve la formación de que la violencia no entra en la convivencia"





"Mi madre era una actriz frustrada, una bailarina frustrada... Vengo de una casa muy humilde donde mis padres me inculcaron la pasión por la actuación. No sufrí mi infancia humilde gracias a ellos"





"Tenemos que cambiar la cultura desde las bases. La lucha feminista es la lucha por la igualdad de derechos"





"Mi madre me fue preparando para enfrentar la violencia de los hombres. Todas las mujeres hemos sufrido algún episodio de violencia o acoso"





"De chica jugaba a dirigir obras y a crear mundos. Mi papá quería que yo desarrolle mi cabeza y no me deje ganar por los sentimientos. Era su manera de protegerme"





"Me inculcaron que todo era posible, que todos los sueños podían ser realizados. Mi infancia fue plena"





"Aprendí a reparar. No cargo con enojos. Las traiciones forman parte de la vida"





"Me encanta el rol de abuela. Es extraordinario y una vuelta de la vida que te resignifica todo. Es algo que no se parece absolutamente a nada. Tener una nieta es una invitación a no querer terminar nunca la vida"