Sabrina Pérez: "Todavía hay mucha desigualdad en el boxeo pero estamos trabajando para equiparar las cosas"

"Todavía hay mucha desigualdad en el boxeo, sobretodo en las bolsas. Estamos peleando para equiparar las cosas"





"Me daba vergüenza contar que íbamos a comedores, pero después entendí que es parte de mi vida. Aprendí mucho del no tener"





"Tuve una infancia linda, acompañada de mi hermano. Costaba llegar a fin de mes. Mi mamá decía que estaba llena para que nos alcance la comida"





"Nunca soñé ni creí que iba a subir a un ring. Yo soñaba con ser bailarina. Lo único que quería era que la situación mejore"





"La situación está muy difícil. Tengo un comedor y, a veces, lo tengo que cerrar en la semana porque no me alcanza para dar de comer todos los días"





"Mi título más importante fue el primero porque vendimos todo para poder viajar y conseguirlo"





"Hay mucho machismo dentro del boxeo. Quizás te discriminan un poco... A nosotras nos pegan igual, corremos igual, entrenamos igual... Pero no nos reconocen de la misma manera"





"Los que la pasan mal son más solidarios que los que más tienen. Me pasó en la vida y en el deporte. Muchos de mis alumnos no pueden pagar la cuota y les digo 'vengan igual', que no se pierdan"