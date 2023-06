Habló la hermana de Gonzalo Montiel sobre la causa de abuso sexual: "La condena social es terrible"

Jacquelin, la hermana de Gonzalo Montiel, brindó una entrevista en MP 910, programa que se emite por Radio La Red y habló sobre la situación que atraviesa el futbolista de la Selección Argentina, que fue acusado de abuso sexual.

image.png

"Yo estuve en el cumpleaños de mi hermano. De hecho, cuando sale todo esto, la verdad es que la condena social lo mató a Gonzalo y a nosotros como su familia, que veíamos la tele, las redes sociales. Sabíamos desde el primer momento que era todo mentira, pero no poder hacer nada genera mucho dolor. Imaginense mi mamá, al ver a su hijo y después verme a mí, porque la chica también me acusó de lo que había pasado. La verdad, la pasamos muy mal. Si bien la cara es de mi hermano, hay toda una familia detrás y nos involucró sin pruebas", comenzó diciendo Jacquelin, que añadió: "la condena social es la peor".

"Nosotros sabíamos que esto iba a salir a la luz porque mi mamá tenía los mensajes guardados. Eso fue un alivio para nosotros, saber que mi mamá tenía los audios y los mensajes que había tenido con la chica. Dejamos todo en manos de los abogados, pero muriendonos hasta que las cosas se resuelvan. Hoy nos llamó el abogado y me comentó que presentaron el audio y eso nos alivió mucho", continuó relatando la hermana de Gonzalo Montiel.

Embed

Qué ocurrió en el cumpleaños de Gonzalo Montiel

"Mi hermano cumple el primero de enero y, obviamente, viene la familia y sus amigos. Cualquiera que conozca a Gonzalo te puede decir que es un ser de luz, es la persona más buena que puede existir. El no estuvo en el momento en el que ocurrió el hecho, se había ido a llevar a un amigo a la casa. Mi hermano llegó una hora después, cuando la chica no estaba. Nosotros desde un principio sabíamos que la acusación era falsa", detalló.

"La única novia que nos presentó Gonzalo fue su actual pareja, Karina. Nunca nos presentó a otra chica. Sabíamos que ese día habían venido unos amigos y un grupo de chicas, pero ninguna era su pareja. Ese día terminamos de brindar en familia y llegaron sus amigos y vecinos que venían a saludarlo. Llegó mucha gente, mi hermano siempre integra a todos", continuó.

"Yo me fui a dormir, nunca me imagine que algo así podía pasar. Al otro día me levante, nos pusimos a tomar mate con los amigos de Gonzalo en la vereda. En eso veo que la chica se mete en el auto de mi papá con otro chico, así que fui y le avisé a mi mamá. Todos los que estábamos ahí vimos la situación. Mi mamá salíó a buscar a la chica que estaba en el auto con un chico que era amigo de un amigo de mi hermano. Ni siquiera era amigo de Gonzalo, no tenía nada que ver con nostros", relató Jacqueline.

"Mi mamá fue a buscar a la chica que estaba borracha. De hecho, mi mamá le pagó el Uber para que se fuera a su casa. Mi hermano, Gonzalo, se enteró de todo esto cuando volvió, una hora más tarde", declaró la hermana de Gonzalo, que añadió: "La chica habrá pensado que, después de tantos años, no íbamos a tener pruebas y nada que ver. Mi mamá tenía todos los audios porque después de todo lo que pasó, habló con ella porque estaba preocupada y quería ver como estaba"

Además, Jacqueline, expresó: "Es la primera vez que desde mi familia decidimos salir a hablar, porque, si bien dejamos todo en manos de los abogados, la condena social es terrible. Nadie piensa que detrás del jugador está su mujer, su familia... Por suerte somos todos muy unidos, tratamos de sobrellevar todo esto, pero es muy difícil". Y añadió: "Mi mamá estuvo dos días tirada en la cama, totalmente destrozada".

"Mi hermano desde España nos llamaba para darnos fuerzas, porque si bien sabíamos que era mentira, la situación fue terrible para toda la familia, vivimos una pesadilla", declaró la hermana de Montiel y sentenció: "mi hermano es muy fuerte".

Gonzalo Montiel fue imputado por una denuncia de abuso sexual

Después de que una joven presentara una declaración testimonial denunciando haber sido violada en una fiesta organizada en la madrugada del 1° de enero de 2019 en la casa familiar de Gonzalo Montiel, en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, el jugador ha sido imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Este jueves, alrededor de las 14, el ex lateral de River Plate y campeón del mundo con la Selección Argentina se presentó voluntariamente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual N° 3 de La Matanza. El fiscal Luis Alberto Brogna está a cargo del caso. Durante su declaración, Montiel, representado por los abogados Nicolás Payarola y Matías Aquino, manifestó que conocía a la denunciante "desde hace algunos meses" y que tuvo un único encuentro en su departamento en la ciudad de Buenos Aires, donde mantuvieron relaciones sexuales consensuadas. Relató que volvió a su casa entre las 7 y las 8 de la mañana, después de dejar a un amigo en su hogar, y se encontró con los invitados fuera de la casa.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. (la víctima) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería", expresó Montiel, quien agregó que "me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa". Sin embargo, en la declaración negó conocer a esta persona.

La causa está caratulada "Acosta Alexis s/abuso sexual con acceso carnal", aunque hasta el momento no fue identificado. Lo mismo sucede con una tercera persona que también habría participado del abuso.