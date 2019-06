Hagan patria y aflojen con Durán Barba

El tema central es la desocupación, insisto estamos tomando las cifras de una manera tan banal. Hace una semana dijimos que el 51 por ciento de los menores de 17 años es pobre. Y no escucho a nadie que reaccione a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos de 10, 1 % de desempleo, de 11,8 % subempleo, de este último ratio la mitad son menores de 30 años: para los que se inician y quieren instalarse, es una situación muy difícil.





Lo relaciono con el tema de las Primarias Abiertas Simultanes y Obligatorias. Hoy hablamos con Adrián Prez, el secretario de Asuntos institucionales, y nos decía que todo el proceso electoral (desde ahora hasta Noviembre) cuesta diez mil seiscientos millones de pesos. Las más costosas son las pasos: cuatro mil millones vamos a gastar para elegir nada.

Las PASO le sirven a todos como una encuesta, que caro que nos sale! Al gobierno le serviría porque si eventualmente la diferencia entre Macri y Cristina es mayor haría optar a los que no votan a Macri y son anti kirchneristas a salirse de los votos de Roberto Lavagna o Jose Luis Espert.

A esta altura del partido me pregunto ¿y si prueban con mirar los índices de desocupación y se dejan de buscar alambiques para entender qué pasa con la situación política?

No quiero dejar de mencionar el tema Rosario y el monumento a la bandera. Creo que el presidente además de mantener los gestos de fondo debe respetar los gestos de forma. Es muy importante que en las fechas patrias el presidente asuma que es el jefe de estado y como tal homenajea con presencia en los actos.

Por lo tanto es importante que el presidente vaya el 20 de Junio a la ciudad de Rosario y al acto central. Hoy Macri va dos horas después a un club del barrio de La Tablada a encontrarse con chicos ¿es el homenaje del día de la bandera? ¿Quién lo aconseja? Si es así, no vayas. Me dicen que deciden no ir por temor a que al presidente le copen el acto y lo maltraten.

Supongamos que el presidente va al acto central y lo insultan, pensando que el acto del día de la bandera debería ser uno de los pocos momentos de encuentro sincero de lo que está pasando en nuestro país ... ¿quién queda mal? ¿El insultado o el insultante? Si cualquier presidente, Macri o Cristina, va a un acto de una fecha patria en cualquier provincia y es insultado los desubicados son los que insultan, no el insultado que recuerdo es el presidente de la Nación, no un precandidato. Macri, que les recuerdo, dijo que uno de sus objetivos era unir a los argentinos. El presidente va a Rosario pero no asiste al acto central, va a un club de barrio a reunirse con chicos...aflojen con Duran Barba.