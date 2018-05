"Hay borrachera de poder"

Eduardo Duhalde - ex presidente de la Nación 14-05.mp3

"Es una situación dificultosa, nada que no pueda resolverse, a la gente hay que darle tranquilidad. Creo que la situación es manejable"-"Yo asumí como gobernador, tenía mayoría en las Cámaras y les dije debe desaparecer oficialismo y oposición, el que Gobierna debe administrar y la oposición controla, todo, todo"-"Aún teniendo mayoría Parlamentaria no se puede gobernar sin consenso de la Oposición, dejemos pasar el momento, tratemos de colaborar y después habrá que pensar distinto, porque así es dificil salir."-"No es el 2001, el tema es que cuando ganan se creen que saben todo, es una borrachera de poder. No es día de critica, cuando se supere esto hay que sentarse."-"A mí no me gustaría estar en los pantalones de Mauricio Macri."-"Yo cuando asumió Mauricio Macri le mandé una carta por el precio de los alimentos, y estoy enojado porque se pueden vender a la mitad. Hay que felicitar a Horacio Rodriguez Larreta por las ferias que tienen. Yo tengo una oficina del Movimiento productivo, del Gobierno me llaman, analizamos y luego no implementan las ferias"-"Elisa Carrió dijo que estafan a la gente los grandes establecimientos, y es aliada del Gobierno."-"Duhalde president e no existe, hay que cambiar por los padrones digitales porque los jóvenes no van a ir a los padrones"Novaresio critica el celular de DuhaldeLuis Novaresio, conductor: "Cuando uno se enoja pierde a la hora de tomar decisiones. Siento que hay un enojo del Gobierno como se cuenta la verdad."-"Nosotros el viernes hablamos de la lechuga, que estaba muy alta, lo pusimos en twitter, lo retuitea Tinelli y se armó una polémica"-"El viernes en oficinas del Gobierno hablaron de la lechuga y Tinelli, la intención que tuvimos es que no se compre lechuga por dos semanas ya que su precio era por las inundaciones"-"Carlos Melconian dijo boludearon por dos años y tenemos inflación, era el presidente de Banco Nación de Macri."-"Alfonso Prat Gay dijo ir al FMI es como pedirle plata al suegro, y fue el Ministro de Econom&iacut e;a de Macri"-"El Vicepresidente de la UIA dijo que es el momento más preocupante de Gobierno, cuando ellos apoyan al Gobierno"-"Entonces queremos dar serenidad, para eso salió Eduardo Duhalde, diciendo que es solucionable y no es el 2001. Le quiero decir al Gobierno que le gente está angustiada y no nos subestimen acusándonos de golpistas por lo de lechuga o boludos."-"Deberían convocar a los que saben y se habrá una horizonte de esperanza. No hay peor cosa que ladrarle al espejo"AUDIO COMPLETO DE LA NOTA