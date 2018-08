Sobre el allanamiento y desafuero de CFK:



"Yo creo que ninguno de nosotros podemos escudarnos en esa ley para evitar el accionar de la Justicia, estoy a favor de que todos los Senadores, no solo Cristina, pueden ser allanados sus domicilios. El desafuero tiene que estar firme, todavía hay una instancia de apelar la prisión preventiva. Nosotros vamos a tomar una decisión al respecto en el marco de Cambiemos el martes que viene a la tarde con los presidentes de bloque para tener una posición de Cambiemos".



Acerca del tema aborto:



"Estoy a favor, es un problema que no nos podemos hacer los distraídos, es una cuestión de hecho, hay mujeres que se hacen abortos en malas condiciones y hay una ley que no funciona".

