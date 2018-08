Acerca de si Centeno es arrepentido:



"Ya efectuó su colaboración, estamos a la espera de la decisión del Juez a eser respecto. Pidió la excarcelación y eso debe resolverlo el Juez, seguro lo hará hoy."



Sobre qué aportó Centeno:



"No te puedo contar porque la causa está en secreto, solo te puedo decir que fué sumamente útil para el descubrimiento de la verdad".



Referido a si están los cuadernos:



"No te lo puedo decir, solo puedo decir que hay prueba suficiente, abundante y sólida para que el Juzgado tomara las medidas que tomó".



Acerca de la ratificación de la detención de los empresarios:



"Eso está en los argumentos que le puse al Juez, él debe resolver y está en secreto de sumario. Se investiga asociación ilícita. En el auto del juez donde ordena la indagatoria hay referencia a los presuntos jefes de la asociación ilícita que se dedicaba a recaudar dinero ilegal que venía de los empresarios".



Sobre si alguna vez vio una coima tan explícita:



"Sí, lo que nunca ví fue una prueba como la que adquirimos, una foto del sistema en movimiento. Por la cantidad abrumadora de datos, por cómo describe los movimientos desde los ojos de esta persona".



Referido a la forma en que escribió todo Centeno:



"Hay que comprender la psicología, analizar la redacción, es curioso pero es muy interesante. Tenía un hábito anterior a este trabajo de registrar todo, los compañeros de tr abajo lo recuerdan por eso".



Referido a que si no aparecieran los cuadernos si se cae la causa:



"No para nada".



Viale le anuncia que Bonadio rechazó las excarcelaciones hace instantes.



"No me notificó todavía."



Acerca de si movieron 160 millones de dólares:



"Sí, son cifras congeturables, son estimaciones, no podemos certificar eso".



Sobre que todo terminaba en domicilios de los Kirchner:



"No confirmo ni niego."



Referido a dónde terminó el dinero:



"Hay sospecha de parte."



Referido a si alguna vez indagó a la ex Presidente:



"No."



Acerca de qué pasa después de las indagatorias:



"Después de las indagatorias el juez tiene 10 días para re solver situaciones procesales. Se puede procesar a la ex Presidente pero sin prisión preventiva, para eso se necesita el desafuero".



Sobre por qué están detenidos los empresarios:



"Yo no dicté las detenciones, no lo pedí, son medidas que están en el Código Procesal. El 60% de los presos en Argentina están presos sin condena".



Referido a de qué vive Centeno:



"Él lo dijo pero no lo puedo decir una parte de sus ingresos es su jubilación. Estaba trabajando pero no puedo decir de qué".



Referido a cómo está Centeno:



"Con algún temor pero seguro de lo que dice".



Sobre si lo van a proteger:



"Sí".



Acerca del tiempo que hace que investigan:



"4 o 5 meses".



Referido a si van a citar a Diego Cabot:



"Fué el primero en declarar".

