REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Yo conté mi experiencia, a mí en la escuela de oficiales me instruyeron para perseguir un delito y cuando estaba en la guardia tuve que investigar los abortos provocados, identifique a las personas. Me entrevisté con el médico quién me explicó las situaciones de las mujeres."



-"Hay que terminar con la criminalización, en Tucumán se perseguía a las mujeres. Ayer escuchaba a algunos diputados que se tapan los ojos"



-"Fui policía hasta el 2015 y ahora soy diputada por primera vez, fue muy dificil conseguir derechos, en mi Fuerza no había mujeres policías."



-"Martín Lousteau es muy generoso, lo saludo."





AUDIO DE LA NOTA