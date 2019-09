"Hay que trasmitir tranquilidad, en los Bancos están los dólares"

Claudio Cesario - presidente de ABA, dialogo con Eduardo Feinmann, reviví entrevista.





-"El Banco Central dijo que no bajará las tasas en pesos"



-"Nos reunimos con Guido Sandleris, lo vi bien, y son medidas coyunturales hasta el 31 de diciembre. Hoy el sistema tiene liquidez de dólares"



-"La gente debe tener paciencia, porque muchas veces la sucursal no tiene la cantidad de dólares y se debe volver al día siguiente"



-"El Banco Central autorizó a los bancos a extender el horario de atención al público. El Banco Central regula la jurisdicción nacional, lo demás lo decide cada provincia. Agradecemos al personal de los Bancos la buena predisposición"



-"Es cierto que la gestión anterior ponía trabas en los pagos al exterior, porque no había dólares. Hoy no es así, Argentina tiene un monto exportador, de allí otro monto liquidado, entonces tenes un flujo de dólares. Los exportadores no tendrán problemas