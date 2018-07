REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Estamos en un Estado de crisis importante, hace varios años que no sucedía esto; yo entiendo a las partes, pero los perjudicados son los consumidores por un lado y las estaciones de servicio blancas por otro".



-"El gobierno pone restricciones al aumento, entonces las petroleras se dan vuelta y cortan el suministro en el canal mayorista, que es la que nutre a las estaciones de servicio blancas".



-"Hay una caída en la entrega de combustible. Las petroleras no quieren entregar producto, el precio final está retrasado un 25,4%, pero ese inconveniente lo deberían solucionar las petroleras y el gobierno, no restringir el producto."



-"El litro de nafta súper debería estar al precio de la Premium. El Gobierno debería tener una política de energía"



-"Mucha gente usa Premium por el pedido de las automotrices."





