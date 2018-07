Cristina Cubero habló con Paulo Vilouta y aseguró que " No puede ser que no se le informe a la Federación Española de Fútbol, que se enteren por el Real Madrid. "

Repasá las frases más importantes de la nota:





-"Fue una bomba que echen al director técnico de España, ayer se conoció la noticia del Real Madrid que Lopetegui sería el técnico. Se siente que el DT está pensando más en el Real Madrid que en la selección."



-"El tema fue las formas. No puede ser que no se le informe a la Federación Española de Fútbol, que se enteren por el Real Madrid. Hay una falta de atención a la selección."



-"El Real Madrid con esto deja de representar a España, se fijo por sus intereses. Yo creo que España ganará la Copa y Lopetegui se quedará sin Mundial. A él no le faltaba trabajo."



-"El Real Madrid se equivoca porque Lopetegui no ha triunfado en nada, y él también porque renuncia a la selección y además tiene que suceder a Zidane."



-"Hierro ya conoce a los jugadores y es coherente. Un entrenador en la Copa no es tan importante, todos sabemos a qué juega España."





Cristina Cubero.mp3