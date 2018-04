Hernán Lacunza: "No hay y no encontramos dinero para aumentar el ingreso a los docentes"

Hernán Lacunza - Ministro de Economía bonaerense 23-02.mp3

"Yo creo que se va a poder alcanzar la pauta inflacionaria del 15 por ciento y por eso se cambiaron las metas inflacionarias de Banco Central. Hay un proceso desinflacionario."-"Estamos podridos de vivir con inflación y lo pagan los pobres. La inflación fue bajando año a año."- Por qué no ponen la clausula gatillo si están seguros?: "No la ponemos porque se pueden convertir en permanente fenómenos transitorios. Es para no contagiar al resto de los precios de la economía."-"La clausula gatillo se uso en el 2017 y no en el 2016."- Si el Gobierno coloca bonos con clausula gatillo por qué no los aumentos salariales?: "A los bonos que están indexado s por clausula gatillo se le puso un impuesto a la renta financiera, se le bajan rendimiento a los instrumentos financieros, lo dijo Nicolas Dujovne"Candelaria de la Sota, columnista: "A los trabajadores también le suben las tarifas"Hernán Lacunza, Ministro de Economía bonaerense: "Está dentro de la inflación, no sumemos dos veces las cosas."- Dar la clausula gatillo es mostrar confianza: "La provincia tiene un déficit de 30 mil millones de pesos, la propuesta es para no aumentar el déficit. Para pagar salarios más altos tendríamos que subir impuestos."-"Gastamos mucho en suplencia docente. Nosotros no ajustamos con los docentes, es un aumento de acuerdo a la inflación esperada y le damos un plus por presentismo. Tenemos un 17 por ciento de ausentismo"-"La semana que viene seguiremos conversando, ho y nos reuniremos para compartir datos de ausentismo"Luis Novaresio, conductor: "Suena un teléfono, lo llamó María Eugenia Vidal para que no me atienda, noo, Vidal no hace eso, otros sí."