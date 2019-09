En referencia al primer día del cepo:



Pablo Wende: "Un mercado que casi no operó. Era feriado en Wall Street. Pasó lo que sabíamos que iba a suceder en el mercado oficial".



"A Hernán Lacunza le preguntaron el jueves a la mañana porque no había puesto un control de cambio junto con el reperfilamiento, la mayoría de los economistas decía que era incompleta la medida. Dijo que estaba en contra".



Con respecto al default:



Gustavo Marangoni: "Era un bandera que no quería entregar. El orden de los factores acá sí altera el producto. Si vos el miércoles hiciste el default selectivo y hoy el control de cambio, si lo hubieses hecho al revés quizás no tenías default".



Pablo Wende: "Hoy circuló que el Gobierno iba a levantar el default de las letras en peso, ya aclaró Santiago Bausili que no hay marcha atrás, menos mal porque hubiese sido un papelón histórico".

Sobre un posible corralito:

Pablo Wende: "No hay corralito, hay restricción para comprar dólares. No hay restricciones para sacar plazos fijos".



Gustavo Marangoni: "No sé si el próximo gobierno,suponiendo que es Alberto Fernández, va a poder ofrecer en los primeros meses respuestas desde el punto de vista del alivio económico, pero hay algo que sí puede ofrecer, el fin de la grieta".



Pablo Wende: "Me pone muy triste que no avancemos. Los mercados no esperan nada de Alberto, ya lo condenaron. Yo tengo la esperanza de que nos sorprenda a todos".