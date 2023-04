Hernán Lombardi: "Rodríguez Larreta está equivocado, va en contra de lo que sostuvimos toda la vida"

En medio de la interna que se desató en el PRO luego de que Horacio Rodríguez Larreta confirmara la realización de elecciones concurrentes en la Ciudad, Hernán Lombardi cuestionó este martes al jefe de gobierno porteño por su decisión y aseguró que está equivocado por ir "en contra de lo que sostuvimos toda la vida". Por otro lado, respaldó la figura del expresidente Mauricio Macri.

"Yo creo que es un error y que está en contra de los principios y valores que defendió el PRO desde del comienzo. Creo que Larreta está equivocado y va en contra de todo lo que hemos sostenido toda la vida, que son sistemas electorales transparentes, nítidos para el ciudadano", afirmó Lombardi en diálogo con Pastor 910.

Por otro lado, el diputado y exfuncionario del gobierno de Juntos por el Cambio criticó los "personalismos" y afirmó que las decisiones partidarias son "creaciones colectivas y en equipo". En ese sentido, elogió a Macri por su renunciamiento a participar de las elecciones presidenciales de este año y aseguró que el expresidente también pretende un sistema de boleta única.

"Macri también quiere la boleta única. El tema es que acá no hay boleta única, hay dos boletas. Todos los que están defendiendo esto, cuando entren al cuarto oscuro, van a ver que hay dos boletas", afirmó.

Martín Lousteau respaldó a Rodríguez Larreta ante las críticas del PRO

El senador radical Martín Lousteau salió a defender la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de realizar elecciones concurrentes en la Ciudad. En el mismo sentido, dijo no entender el "enojo" de algunos dirigentes del PRO, en relación con las críticas que recibió el alcalde de parte de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal tras dar a conocer su decisión.

"Me parece que estamos en un nivel de discusión que es ridículo. No entiendo por qué hay tanto enojo y no entiendo por qué hay tanta belicosidad ni declaraciones tan altisonantes", afirmó Lousteau, precandidato a jefe de gobierno, en diálogo con Pastor 910, por Radio La Red.

"¿La desilusión es por qué? ¿Porque aplicamos el Código Electoral? ¿Porque vamos a votar con boleta única, que preserva la autonomía de la ciudad, que va a dar lugar a un mejor debate? ¿Porque se vota con algo que él propuso que se llevara a nivel nacional? La boleta única la llevó como proyecto al Congreso en 2017", planteó.