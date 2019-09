Hernán Reyes: "El 54% tuvo que pedir dinero prestado para llegar a fin de mes"

Ánimo de la gente:

"La encuesta pregunta si la persona hoy se define como entusiasmado, conforme, frustrado, o con bronca. El 78% expresa frustración o bronca. En los jóvenes hay una desazón muy grande".



Economía de los encuestados:



"El 54% tuvo que pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. El 73% de las personas que no llegan a fin de mes tuvieron que pedir dinero prestado en el último mes. La ANSES entregó más de 7 millones de créditos a los sectores de ingresos medios o bajos".



La principal preocupación es la falta de trabajo. La mitad no llega a fin de mes, un 40% llega pero no puede ahorrar y sólo un 11% tiene alguna capacidad de ahorro.

Opinión de la gente obre el oficialismo:



"Al gobierno actual la sociedad le ha soltado la mano y ha depositado más esperanzas en el próximo gobierno, con las posibilidades que Alberto Fernandez sea el próximo presidente."