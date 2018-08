"Hice pocas cosas bien en mi vida, pero estoy orgulloso de ellas"

Repasá las frases más importantes de la nota:





"Las clases son muy trascendentales. En mis clases aprendo, me obligo y me exijo. Es el lugar donde me escuchan"





"Yo escucho más a mis hijos que ellos a mí. Uno tiene que predicar con el ejemplo. Les doy pocos consejos porque no me gusta darlos, solo si veo que necesitan una palabra"





"Poder aportarle algo bueno a un hijo es una sensación extraordinaria. Poder tener una buena intervención como padre, en los momentos que lo necesitan, es clave para un hijo"





"Hay una pulsión hacia la muerte y una hacia la vida, y hay una elección que es íntima y profunda: uno puede morir con sus muertos o aferrarse a la vida"





"Yo hice pocas cosas bien en mi vida; cuatro o cinco. Pero estoy orgulloso de ellas"





"Cuando te dicen que tenés cáncer, te agarra la sensación de que te sacan de la vida. Me asusté mucho y lloré mucho. Cuando me ocupé de la curación, perdí el miedo de morirme"





"Besar es besar. Aunque sea ficción, el labio del otro es el labio, la mirada, el perfume. Igual, el actor tiene puesta la libido en la escena. Para besar, tenés la vida"





"Deseo que mi país se parezca al que yo deseo. Si puedo aportar un voto, lo aporto, si puedo aportar una opinión lo hago y si ofrecen participar en política, podría hacerlo"