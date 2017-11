Horacio Rodriguez Larreta: "Fue un gran avance de Cambiemos."

Horacio Rodriguez Larreta - Jefe de Gobierno porteño 14-08.mp3



REPASÁ LAS NOTAS MAS IMPORTANTES"Nunca tuvimos una legislativa en la Ciudad tan alta, siempre en la Legislativa los votos se dividen. Estamos orgullosos de llegar a casi un 50 por ciento. Agradecemos el apoyo de la gente, pero hoy ya retomo mi recorrida por la Ciudad porque la elección definitiva es en octubre, cada voto más servirá para sumar diputados y apoyar el proceso de Cambio que lleva adelante Mauricio Macri. Lo que estamos convencidos es que no queremos volver al pasado."- Sobre Martín Lousteau: "El Peronismo siempre saca el 20 por ciento en la Ciudad y el resto se dividió. Lo significativo fue nuestro número. La gente ve el trabajo que hacemos en la Ciudad, yo veo mucho apoyo."AUDIO DE LA NOTA-"Tenemos muchos proyectos en la Ciudad, se trabajó toda la noche y hoy hay clases."-"Nadie creía que iba a ser una elección pareja en la provincia de Buenos Aires, por otro lado hicimos una gran elección en San Luis, Santa Cruz, Entre Ríos, hubo un apoyo al Cambio."- Se apresuró el Gobierno a festejar?: "El mensaje de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fue de seguir adelante con el Cambio, más allá de como termine la elección. Fue un gran avance de Cambiemos."-"Este sistema de votación no da para más, el Frente para la Victoria trabó el voto electrónico en el Senado. Es inexplicable, el voto electrónico funcionó bien en Capital, Salta."-"El discurso electoral de Unidad Ciudadana tiene hipocresía después de haber sido gobierno, dejaron pobres, gente sin cloaca, un país con inflación. Ayer quedó claro que hubo un buen apoyo para el cambio que está llevando el Presidente, más allá que aumentamos la cantidad de diputados y senadores. En la Ciudad siempre gobernamos sin mayoría. La gente no quiere volver al pasado."