Horacio Rodriguez Larreta pasó por los estudios de Radio La Red

Repasá las frases más importantes de la nota:





- Sesión en el Senado: "No lo vi. Esta cuestión de la negación de Cristina Fernández, de ponerse agresiva y todo me choca un poco... pero me parece buena la decisión. El Congreso debe avanzar con los allanamientos; si ella no tiene nada de qué arrepentirse, tampoco tiene nada que ocultar& quot;.



- "La victimización que hizo, en una comparación con la dictadura, me pareció muy poco feliz".



-"Hay una justicia que está avanzando de forma independiente, con un juez nombrado hace veinte años, con pruebas a todas luces que son contundentes, los arrepentimientos, el cuaderno."



-"Del otro lado hay una situación económica complicada; una cosa no quita la otra, hay preocupación del Gobierno, hay que trabajar para volver a crecer,generar empleo."



- Hablaron en la mesa chica sobre Angelo Calcaterra: "Yo no hablé nada, esta última semana tampoco hablé mucho con Mauricio Macri. A todos nos preocupa el tema económico, el primer trimestre el país estaba creciendo."





"El Gobierno reconoció los errores, pero tenemos un contexto internacional adverso, sequía, las locuras de Donald Trump."





"Yo con Marcelo Tinelli soy amigo personal, lo conozco hace diez años, me junto con él socialmente y no tiene nada de raro, es perfectamente natural".



-"No hablamos de candidaturas; eso es un divague. No lo veo lanz& aacute;ndose; me parece un disparate esa versión".



- "No voy a ser jefe de Gabinete, porque soy jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: tengo mucha responsabilidad, mucho trabajo y me entusiasma lo que estamos haciendo, me gustaría repetir el mandato. Igual no es momento de hablar de candidaturas."



- "No vamos a adelantar las elecciones, no escuché nada y tendría dudas que se pueda



- No hacer más las Paso- Fueron un invento de Kirchner: "Hay que discutirlo porque es un gasto innecesario."





"Todavía no definimos si van juntas las elecciones de la Ciudad con las presidenciales, estamos discutiendo un código electoral en la Ciudad. Siempre fueron separadas."







-"Martín Lousteau como parte del radicalismo de la Capital conformamos Cambiemos y nos presentamos en las Paso. Hace 15 días se conformó Cambiemos en Capital, entonces puede presentarse en las Paso. A mí la interna con Gabriela Michetti me hizo muy bien."



-"Lousteau no expresó hacer una formula juntos, pero puede ser."





-Parque Centenario está abandonado: "Es el Parque más lindo, es cierto que fuera quizás hay venta ambulante."



-"La mayor preocupación que tengo es la inseguridad. Esta zona era donde más motochorros había, ahora hicimos una zona de cerrojo y va mejor. Las estadísticas en seguridad no valen"





N72973124.mp3



- La Ciudad ya no se inunda: "Hace más de cinco años que no tenemos inundaciones en la Ciudad, igual seguimos haciendo obras. Los contenedores ayudan porque no hay bolsas tapando los sumideros."

- Cárcel de Devoto: "Ya firmamos con el Gobierno nacional y antes de fin de año comienza la obra para hacer la cárcel en el predio de Marcos Paz." N72973193.mp3



"Hay que tratar de reducir los piquetes, vos cuando tenes una manifestación masiva es inevitable. Lo que estamos evitando son los cortes de las 30 personas. Se viene respetando que no se corte el Metrobus, un ejemplo es Barrios de Pie, no cortan"