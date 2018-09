Horacio Rodríguez Larreta en Viale 910

Para el Sur de la Ciudad es un golazo como desarrollo".





Sobre la pobreza: "Es una mala noticia por supuesto, la situación económica general de los últimos meses es complicada, es la principal preocupación que tenemos".





Los oyentes se comunicaron con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y respondió los siguientes temas.





Créditos UVA: "En la Ciudad tenemos el crédito Primera Casa que es el más beneficioso del país, los créditos UVA acompañan el salario, aumentan de acuerdo al aumento del salario".





Inspecciones de la AGC muy agresivas: "NO e sel espíritu para nada, me nos con quienes trabajan y tiene un comercio,pido que este oyente me cuenta el caso en particular,que e mande un mail, no es la idea en lo más mínimo".





Corte de la 9 de Julio, corte de Madero y piquetes al mismo tiempo: "Tenemos muchas obras al mismo tiempo en la Ciudad, la obra del paseo del bajo es la más importante de los últimos 50 años, se trabaja 24 por 24 y va a estar terminada en mayo. Todas las obras empezadas se terminan, está la plata guardada."





Referido a los caza Uber y Caza Cabify: "Estamos persiguiendo a los delincuentes como en cualquier otro caso".





Sobre su candidatura para el año que viene: "Lo natural sería seguir trabajando en la Ciudad. De ahí a lanzar una candidatura no. También sería natural que Macri siga en la Nación".





Reviví el audio:

Larreta en el piso de Viale 910.mp3















Acerca de los JJOO expresó: "Es para que la gente disfrute. La Villa Olímpica donde viven los atletas es en Villa Soldati.