Horacio Rodriguez Larreta vsitó los estudios de Radio La Red

- Mensaje de oyentes- Iluminación e inseguridad por una camioneta blanca en el Polideportivo Colegiales: "Nunca verificamos el riesgo de la camioneta blanca"



- Nichos del cementerio de la Chacarita: "No vamos a correr nichos, la plaza ya está puesta y después consulto lo de la renovación."



-"Yo me llevó los reclamos que no lleguemos a contestar."



- Taxista pegunta sobre un impuesto que hace la Ciudad y critica a Uber: "Uber no es legal en la Ciudad, nadie puede trabajar sin pagar impuestos. Siempre se cobró la transferencia de la licencia del taxis."



-"Estamos promoviendo que se modernice el tema de los taxis, que tengan tarjeta."



"Hay muchas preguntas sobre vivienda en la Ciudad por eso lo traje, se reavivo el crédito hipotecario, con la Villa Olímpica se anotaron un montón de personas"-"De mil créditos por año pasamos a 10 mil."-"En los juegos Olímpicos de la Juventud tendremos 206 países representados, luego las viviendas quedan para la Ciudad, tenemos que arreglarlas porque no tienen cocina. Las viviendas las terminaremos antes que los juegos y empezamos a adjudicarlas"Juan Ignacio Maquieyra, Titular del Instituto de la vivienda: "En 2019 tenemos que haber entregado más de 20 mil créditos. La idea es que el laburante promedio de la Ciudad pague por lo que paga por alquiler su casa"Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño: "El elefante blanco lo vamos a tirar abajo, a pico y pala, en septiembre ya no lo veras más. En marzo tendrás un parque"-"En el elefante blanco había 90 familias viviendo y 180 afuera, era un lugar que mostraba el símbolo de la decadencia. Ya limpiamos el lugar de deshechos"-"En esa zona pusimos el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad. Mi oficina está en Parque Patricios, le da vida a los barrios."-"Ya acordamos con el gobierno nacional sacar la cárcel de Devoto. En la zona donde está la cárcel de Marcos paz haremos una cárcel. A los vecinos de la Ciudad le cuest a nada."- Foto multa con velocidades inexactas: "20km es alrededor de escuelas, lo que dice de la bajada de Juan B Justo no es así. Ojala no se recaude por la foto multa."- Cortes en la calle- trabajo de la policía: "Tiene razón, estamos tratando de limitar los cortes. Acá lo que hay que cumplir es la ley. Están bajando los cortes."- Basurero en la zona de Lugano: "Hoy la basura de la Ciudad se apila en el Ceamse, eso no va más, hoy la basura se hace energía con contaminación cero en el mundo. Son plantas que transforman la basura en energía."-"La Ciudad produce 6200 toneladas de basura por día. Antes los escombros de obra iban al Ceamse, ahora no. Hay que promover que la gente separe la basura."-"Las empresas se eligen entre la provincia y la Ciudad, se harán seis plantas. Lo estamos debatiendo en la Legislatura."- Más robos en la Ciudad, sacan la policía del Metrobus: "La inseguridad es una preocupación. La gente me dice que se ve más policía en la calle."-"En Av 9 de Julio no sacamos la policía, sino que veras policías circulando. Las denuncias habían bajado. Tenemos un mapa del delito."Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño: "Sigue avanzando la obra del Bajo"