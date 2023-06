El editorial de Facundo Pastor: "Juntos por el Cambio al borde de la ruptura"

Larreta no se baja. Esta es la última información que tenemos, que vamos chequeando esto es minuto a minuto, golpe por golpe, como habitualmente se dice en un relato. A esta hora, Horacio Rodríguez Larreta no se baja, no se baja de la decisión que tomó de avanzar con una estrategia de la que está absolutamente convencido.

"Larreta no da marcha atrás", me decía recién una persona cercana al jefe de Gobierno porteño; "Larreta está convencido", me decía otra fuente que entiende muy bien cómo se maneja la coalición opositora. Entonces, si Larreta no se baja, si no da marcha atrás; si Larreta está convencido, ¿Asoma en Juntos por el Cambio una ruptura? ¿Cómo sería el escenario de ruptura Juntos por el Cambio? ¿Qué es Halcones vs Palomas finalmente? ¿Y quién aplaude esto? ¿Milei? ¿o también el peronismo?

Ahora te cuento lo que podría llegar a ser el próximo movimiento en este tablero de ajedrez que, como yo le decía, el movimiento minuto a minuto, golpe por golpe. Larreta no se baja y tiene sus explicaciones.

No se si alcanza con la fe, Horacio. Preguntan, o plantean algunos. Atención con lo que pueda llegar a pasar en el Consejo Nacional del PRO, partido integrante de la coalición ¿Tendrá Larreta ahí los números? Algunos dicen que está dividida la cosa allí, en el Consejo, justamente, del PRO. Más allá de lo que pase adentro del PRO, Larreta tiene el respaldo de Morales, Miguel Ángel Pichetto, Elisa Carrió y Martín Loustau.

Ahí hay un bloque que suscribió un acuerdo. Un acuerdo que algunos dicen que muy sólido, tan sólido que ese acuerdo, no solamente simboliza la idea de incorporar a Schiaretti, sino que hay algunos que dicen que ese bloque Morales, Pichetto, Carrió, Loustau, aceptaría la posibilidad de armar una nueva coalición. ¿Qué pasa si se rompe Juntos por el Cambio, Mauricio?

Esto es minuto a minuto ¿Qué está pasando desde el Larretismo? Están difundiendo filtrando una encuesta que muestra que Macri es el dirigente actual en la Argentina con peor imagen del país; que Macri, por primera vez desbancaría Cristina Fernández de Kirchner en lo que midió la encuestadora Suban, respecto a Imagen negativa.

Esto es lo que está pasando en la política argentina. Quizás sea el momento de mayor incertidumbre. Nadie sabe cómo puede terminar esto, que hasta hace un minuto era un supuesto escenario de tercios. Bueno, ahora hay uno de esos tercios que podría partirse a la mitad.