Horacio Rodríguez Larreta, en La Red: "El candidato lo elige la gente, no lo elige Macri"

A menos de una semana de haberse lanzado como precandidato a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta visitó este lunes los estudios de Radio La Red y expresó que su candidatura no depende de la posible postulación de Mauricio Macri. "Elige la gente, no Macri, aseguró. Inclusive, afirmó que en caso de que el exmandatario decida participar, estaría dispuesto a competir con él.

"Competiría con Macri, definitivamente. Mi decisión de ser candidato no depende de lo que decidan otros. Le tengo afecto, hace 10 años que trabajo con él ¿Si es mi amigo? La palabra 'amigo' tiene una connotación muy fuerte. Mis amigos son los del colegio", afirmó Rodríguez Larreta durante una entrevista exclusiva con Facundo Pastor en Pastor 910.

En el mismo sentido, y buscando eludir la polémica, afirmó: "Tengo una excelente relación con él, pero no quiero entrar en un juego de palabras. Siempre que me preguntan de mis amigos, digo que son con los que voy a la cancha de Racing hace 45 años".

Consultado por qué si tienen una larga relación tanto personal como profesional no es él el candidato de Macri, el jefe de gobierno porteño destacó que debe haber una competencia dento de su espacio. "¿Por qué tiene que haber un solo candidato? Elige la gente, no Mauricio Macri", sostuvo.

Por otro lado, respecto de las críticas que recibe de Patricia Bullrich, su principal rival dentro del espacio, buscó nuevamente dejar de lado cualquier tipo de cuestionamiento, aunque se mostró firme en su postura antigrieta: "Hay que tener mucho más coraje para dialogar con el que piensa diferente que para ponerte del otro lado del mostrador a insultar, criticar. Y eso no le mejora la vida a la gente. ¿Nos vamos a tropezar con la misma piedra?".

En relación con quién podría ser su compañero de fórmula, Rodríguez Larreta afirmó que aún no lo tiene decidido: "Lo natural es que sea alguien de Juntos por el Cambio. Puede ser alguien del PRO, de otro partido, un radical. No me gusta entrar a la danza de nombres. ¿Si puede ser una mujer? Podría ser".

Horacio Rodríguez Larreta: la entrevista completa en La Red