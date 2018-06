Acerca del paro de hoy:



"La huelga es un derecho constitucional que tienen los trabajadores y tienen libertad de usarla cuando quieran, pero esto requiere una toma de conciencia, este es un momento realmente, a mi entender, bastante inoportuno, la economía argentina está saliendo de una crisis cambiaria y tratando de estabilizar su economía; quizás si bien todos tenemos preocupación por la actividad y al inflación, me da la impresión que es un paro inoportuno, no solo en relación al Gobierno sino también a muchos trabajadores que han perdido su día de trabajo, su presentismo. En el gobierno vamos a seguir insistiendo en tener abierto un canal de diálogo".



Sobre que los reclamos parecen justos aunque no parece que la solución sea un paro:



"Lo que estamos viendo son los coletazos de la crisis cambiaria, va a haber crecimiento positivo pero menor a lo esperado, lo mismo la inflación, más parecida al año pasado que a lo que habíamos previsto, hay que ver el reacomodamiento de precios a partir de la devaluación en los próximos meses. 25% podría ser el piso, hay que mirar los tres meses que vienen por delante, hoy hay mucha distorsión de precios por la incertidumbre".



Acerca de que Arcor, Molinos, Unilever, Mondelez hacen lo que quieren:



"Las empresas tienen, nosotros nos regimos por el marco regulatorio y el marco legal, con esos instrumentos vamos a aplicar todos los instrumentos que permitan avanzar en un control de las empresas. Nosotros tenemos un 0800 para denunciar todas las violaciones a los programas en vigencia como Precios Cuidados, tenemos la ley de defensa de la competencia, estamos abriendo investigaciones incluso de oficio en los sectores donde vemos abuso o posición dominante".



Sobre que tiene él que no tenía Cabrera para controlar al inflación:



"La inflación es una política del Gobierno, el principal protagonismo lo tiene el BCRA. Nuestro Ministerio debe cuidar y proteger al consumidor para que no haya abusos, para que haya un mercado competitivo".

