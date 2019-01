" Hoy los créditos UVA no existen"

-"Los alquileres tienen valores bajos en el país, pero los salarios están más bajos. Hasta que no se recompongan las paritarias el desfasaje es importante. Las expensas, el ABL subieron de manera infernal como la luz, gas, teléfono, prepaga, las escuelas"



-"El último informe revela que en noviembre cayó un 40 por ciento las escrituras en la Ciudad, se hicieron con créditos 200 cuando hacíamos en abril 6000. Hay una caída en materia de ventas, los créditos UVA no existen, la gente no puede calificar y perjudica mucho."



-"Renaper dijo que hubo más divorcios y no aumentaron las compras ni los alquileres. En todo el 2018 se aprobaron planos para nuevos edificios. En un año electoral pasan dos cosas, que el Gobierno ponga toda la carne en el asador o hay una retracción, temor"



-"Los alquileres que se renuevan sólo suben un 30 por ciento, es el ajuste de los nuevos contratos"





AUDIO DE LA ENTREVISTA