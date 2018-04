Hugo Moyano: "Lo importante que fue una marcha multitudinaria, con orden y respeto a la democracia"

Escuchá el audio de la nota









-21 F: "Fue importante la gente que fue, y el comportamiento de los trabajadores, nosotros sabíamos que los trabajadores tienen un comportamiento bueno, pero había dudas. Gracias a dios salió todo bien, y la gente con su presencia masiva demostró que el gobierno está haciendo cosas que los perjudica"-"Hay muchas necesidades, se cierran puestos de trabajo, no llegan inversiones, no estamos bien, si el gobierno a este reclamo legítimo dice no pasa nada, ellos promueven que la gente reclame con más firmeza"-"Yo tengo la obligación de sentarme con Mauricio Macri si me convoca."- Con quién podría hablar con Macri o Cristina Fernandez: "No sé, yo tomaría un café con Cristina, pero no estoy con ella. Pablo Moyano una vez sola habló con Máximo Kirchner y le ponían que estaban juntos""-"Lo importante que fue una marcha multitudinaria, con orden y respeto a la democracia, los trabajadores somos democráticos, no desestabilizadores"-"Los trabajadores deciden si sus sindicalistas, que no fueron, son traidores o no. En la dictadura todos teníamos temor, entonces la dignidad debe vencer el miedo."- Obras Sociales: "Si el Gobierno cree que tenemos que hablar no me puedo negar a hacerlo, yo puedo sentarme con empresarios aunque no esté de acuerdo, hay que buscar soluciones."-"Hace tres meses que no hablo con Mauricio Macri. La falta de respuesta rompió la relación y las actitudes de muchos de sus ministros, no dan solución a nada, es todo verso."-"Ayer lo escuchaba al ministro (referencia a Jorge Triaca), por respeto a lo que hizo con la persona a la que maltrató y luego metió en un gremio, tendría que tener más respecto per o habla como si fuera un ejemplo de funcionario"- Es un interlocutor valido Jorge Triaca: "En la medida que trasmita al Presidente lo que se reclama lo sería, pero lo decide el Presidente"- El gobierno de Macri es un gobierno gorila: "Hay funcionarios que son anti y lo muestran en sus actitudes. Hay funcionarios que hacen cosas que perjudican a las actividades, muchos despidieron gente. Además no tiene conocimiento de algunas actividades."-"Yo no puedo opinar de periodismo, pero tampoco el periodismo puede opinar del sindicalismo. Hay actitudes que toman muchos funcionarios que son de gorilas. La apertura de importaciones hace que mucha gente se queda sin trabajo"- "Me preocupa que la plata no alcance y que no se generen empleos. Se bajó el consumo no la inflación. La política del peronismo es alentar el consumo masivo, y eso lo hacen los trabajadores, y se hace con mejores salarios"-"Ya estoy grande para ser secretario de la CGT"-"Juan Carlos Schmid está en el Triunvirato sabe mejor que nadie los momentos que se viven, hubo una actitud clara de algunos dirigentes que prefieren estar cerca de los funcionarios de turno y no de la gente"- Que le diría a Macri: "Le mando un saludo a Mauricio Macri y que dios le dé sabiduría para dar respuesta a los reclamos de la gente.