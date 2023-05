Huracán busca DT y Lucho González le abre las puertas: "Conozco al club como si fuera mi casa"

Exjugador de Huracán y River, entre muchos otros clubes, y actual entrenador, Lucho González admitió en las últimas horas que estaría dispuesto a sentarse a escuchar un ofrecimiento del Globo, que este domingo se quedó sin entrenador luego de la renuncia de Diego Dabove.

"Estuve en la Argentina viendo fútbol hace poco tiempo. En este momento no le cierro las puertas a nadie y menos a un club que me dio muchísimo y donde me formé, como es Huracán, que lo conozco como si fuera mi casa. De todos modos, hay que esperar a que las oportunidades aparezcan", afirmó Lucho en diálogo con Un buen domingo. Incluso, afirmó que no tendría problemas en volver a la Argentina, ya que actualmente se encuentra radicado en Brasil.

Por otro lado, en un extenso reportaje en el que repasó sus vivencias en los superclásicos entre River y Boca, recordó a dos técnicos que marcaron su carrera: "Marcelo Bielsa fue uno y el otro fue Miguel Brindisi, quien cuando yo era joven me enseñó muchas cosas no solo sobre táctica y a nivel futbolístico, sino también de la vida. De todos los técnicos que tuve supe sacar algo".

Hasta el momento, Lucho González tiene una corta carrera como técnico. El 24 de agosto de 2022 fue desginado como entrenador de Ceará, de Brasil. Sin embargo, renunció a los 10 partidos por los malos resultados.