Acerca de la posición palestina que repudia la presencia de Messi en Israel para el amistoso:



"Es triste, es un acto patético, nosotros vemos el sport como algo para construir puentes, no para destruirlos, nadie que llama al odio es algo que podemos aceptar, los palestinos pueden tener las disputas políticas que quieran con nosotros pero el sport es el sport (Viale aclara que habla del fútbol) El fútbol es un mensaje de paz, de convido, puede servir para construir puentes ¿Que tiene que ver Messi? Messi para Israel es un sueño de un deportista que va a venir, no podemos hacer de esto un escenario político".





Sobre si el partido entonces se juega igual:



"El partido se va a jugar igual, quemar una foto no tiene nada que ver, es una afronta a quienes quieren paz, es una afronta personal, Macri es una figura amada, querida, admirada para Israel, quemar su figura es algo impensable, no entiendo qué quieren conseguir los palestinos con eso. Israel es un país con mucha seguridad, los palestinos no están dentro del Estado de Israel, no es gente que llega a jugar en Israel, no veo peligro. Además no son todos los palestinos radicales como quieren hacer ver, es casi imposible que manden a alguien para hacer algo malo".



"Yo soy un ciudadano israelí, yo tengo amigos palestinos, también familiares, la mayoría de las personas ahí quieren vivir en paz, hay extremistas radicales que dan el tono pero es un fenómenos en muchas sociedades de occidente, el compromiso es no dejarnos ir por esta incitación a la violencia política por cualquier idea que sea".

Escucha el audio de la entrevista:

Ilán Sztulman - Embajador de Israel en Argentina.mp3