Acerca de si cambió su vida con la causa de los cuadernos:



"Un poco porque empecé a tener más demanda personal, mi trabajo era más insumo para otros periodistas, y no era motivo de cobertura, ahora me pasa eso y me demanda tiempo personal que administro como puedo".





Sobre si pensó que esta historia iba a tener este impacto:



"Me ilusionaba, había muchas cosas que no dependían de lo que yo hiciera o no, dependían de la justicia y de la dinámica que tome la causa, podía ser acelerada o planchada".





Sobre lo que dijo Clarens:



"Lo venían apuntando otros constructores que decían que iban ahí. Los constructores tenían empresas que hacían o bras cobraban pesos en blanco y debían pagar dólares en negro, esa operación financiera tenía que pasar por algún lugar, ese lugar de acuerdo a los constructores era la oficina de Clarens. Clarens debía aportar algo nuevo, cómo era lo demás. Clarens dice que traían los certificados de obra, él descontaba el 20% para pasar eso a dólares, 10% se quedaba él y 10% se lo pagaba a Muñoz, el secretario de Néstor".





Acerca de si habló de a dónde iba el dinero:



"Por lo que sé él dio detalles acerca de cómo era esa última parte, esta parte con las constructoras, imagino que debe haber dicho algo sobre el destino del dinero. Dijo que los Kirchner y Muñoz no querían cuentas sofisticadas sino bolsos de dinero en efectivo, cuenta que incluso le pidieron cambiar de dólares de 100 a Euros de 500. Era menos volumen".





referido a si cree que pasa hoy:



"Una cosa es que haya algún funcionario cobrando coimas que no lo puedo saber. Puede haber alguno. La cuestión sistemática que era ésto se cortó, no existe más,te lo dice los mismos empresarios, por eso los costos de las obras son mucho menores".





