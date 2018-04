Imputaron a un dirigente de la AFA

El vicepresidente de Acassuso y dirigente de la AFA, Javier Pipo Marín, fue imputado en las últimas horas en la causa en la que se investigan abusos sexuales a jugadores de las divisiones inferiores del club Independiente.



Marín es vocal titular del Comité Ejecutivo de la AFA y se presentó en el mediodía del jueves de manera espontánea en la UFI 4 de Avellaneda donde se puso a disposición de la investigación, a la vez que entregó a la Justicia su teléfono celular.



Según informó el diario La Nación, los delitos que se le atribuyen al dirigente del club que milita en la Primera B Metropolitana son los de "abusos de menores en concurso con corrupción de menores y grooming".



Tras presentarse de manera espontánea ante la fiscal María Soledad Garibaldi porque su nombre apareció en la causa que se tramita en los juzgados de Avellaneda indicó en diálogo con el sitio "Doble Amarilla": "Me quieren ensuciar, soy inocente".



En tanto, señalo que dejó a la Justicia su celular para que sea investigado y que puedan hacerle las pericias que sean necesarias mientras que, según trascendió, en el teléfono habría mensajes que lo vincularían con el árbitro Martín Bustos, uno de los siete detenidos en la causa por abusos en Independiente.



El dirigente llegó acompañado por tres abogados a la UFI 4 de Avellaneda y reconoció que conoció hace poco a Bustos: "Me presenté yo sólo, quería que la Justicia supiera que estoy a disposición. No sé de dónde salió mi nombre y se lo pregunté a la fiscal", expresó.



Si bien la Justicia no dio nombres de las personas que están investigando en el marco de la causa, Marín reconoció que su nombre estaba en la mira de la Justicia.



"Mi nombre aparece en dos declaraciones. Uno de Natacha Jaitt, que pidió que se investigue a dirigentes de AFA, y otra en la de otro mayor de edad que dice haber escuchado que yo participé de fiestas con jugadores y otras personas", aseguró Marín.



Además dijo: "A Bustos lo conocí en una cena del fútbol el día anterior a que su nombre estuviera en los medios. Fue el 21 de marzo. Al otro día pedí su teléfono y conversé con él. Tengo los chats de a quién le pedí su celular y qué fue lo que le escribí, eso ahora está en manos de la fiscal que puede verlo claramente".