Incendios en Mendoza y La Pampa: se quemaron más de 230 mil hectáreas y solo quedan dos focos de incendio

Humberto Mingorance - Secretario de Ambiente de Mendoza 09-01.mp3

Desde lo que pasó la semana pasada, quedaron 2 de 8 focos de incendios. Entró un frente de viento que avivó esos dos focos. Las condiciones de clima mejoraron desde ayer y para hoy se re avivó un poco los focos por los vientos, cayeron ayer algunas gotas y ayudaron a calmar la situación. Esperamos que no se expanda más. Estamos trabajando para poder terminar apagando los incendios. Las condiciones las pone la metereología. La tormenta eléctrica fue la que originó los incendios.Sobre las hectáreas y que lugaresMignorance: En el sureste provincial unas 120 mil hectáreas, el perímetro de 400 kms y abarc a San Rafael y Gral Alvear. Campos de grandes extensiones de actividad ganadera de zona áridas. Se requiere mucha extensión.En referencia al pobladoMignorance: Los poblados son cercanos y la gente que vive y trabaja en el campo. Se privilegia son las vidas humanas y no hay ningún pueblo que tenga que ser evacuado por esta situación. Todos los días han habido 4 brigadistas y no han sido hospitalizados.Sobre los recursosMignorance: Hemos tenidos que solicitar a la comunidad pero hemos hecho una buena articulación entre nación, provincia y municipio y las cámaras de productores que tienen un conocimiento profundo.