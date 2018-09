Incertidumbre de distribuidores mayoristas con Precios Cuidados El presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Alberto Guida, dijo esta mañana que aún el Gobierno nacional no los convocó por la situación de Precios Cuidados, y sostuvo que "hay contradicciones". Dudas sobre incorporación de supermercados de origen chinos.





En diálogo con Luis Novaresio, en #Novaresio910, dijo: "hay una cierta contradicción en eso. En canal mayorista es el que hace de soporte de precios, pero en realidad el direccionamiento está orientado a supermercados, que es en donde está funcionando Precios Cuidados"."Ahora se habla de incorporar a supermercados Chinos a incorporar a Precios Cuidados, pero las empresas no están vinculadas, así que tendrían que incorporar a mayoristas para eso", destacó.Sobre si los llamaron, dijo: "a mi personalmente no, a la Cámara no".Aumentos para octubreEn cuanto a incrementos, dijo: "hay nueva lista de precio con promedio de 15 por ciento y eso creo que es lo que se trasladará en el mes de octubre. El salto de precios será octubre con aumentos entre 15 y 20 por ciento"."Hay productos básicos como aceite y harina que tuvieron impacto importante", indicó.Acerca de falta de abastecimiento, dijo: "eso se vio la semana pasada en el momento de más incertidumbre, pero ahora la situación no es así".