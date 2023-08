Carlos Tévez, en exclusiva en "Un Buen Momento" por Radio La Red: "Estoy capacitado para agarrar este fierro caliente"

Carlos Tévez concluyó su primer entrenamiento a cargo de Independiente y, después de la conferencia de prensa, brindó una entrevista en Un Buen Momento, por Radio La Red, en la que analizó su nuevo cargo.

image.png

El Apache aseguró: "Es una satisfacción poder vestir esta camiseta; sé dónde me meto, esto te pone allá arriba o abajo, y para eso estoy" y añadió: "Pongo en riesgo mi apellido también. Miedo teníamos en Fuerte Apache, hoy estoy capacitado para este fierro caliente".

En relación a su intención de incorporar a Izquierdoz, Tevez declaró: "Le dije 'Cali te necesito en esta, sabés que sos mi hermano y es momento para ayudar a Independiente'; tengo fe en que pueda venir, porque pasamos muchas en Boca", además, expresó: "No llamé a nadie más que a Izquierdoz, seguramente voy a llamar a otros, mañana me sentaré con los dirigentes y veremos la mejor opción para Independiente" y sentenció: "Cali es lo que necesita hoy por hoy Independiente".

Además, el Apache habló sobre su contrato: "No sé que firmé porque no me interesa la plata, habrán puesto algo simbólico. Lo económico lo hice jugando al fútbol".

Cuando habló sobre su primer entrenamiento como DT del Rojo, aclaró: "Encontré un plantel dolido por no poder encontrar respuesta, pero comenzamos de otra manera, ideas que tienen que ser claras para que empiecen a tener idea de juego".

La conferencia de prensa oficial de Carlos Tevez

Carlos Tevez fue prensentado de forma oficial como entrenador del Rojo y participó en una rueda de prensa en la cual evaluó el estado del equipo, delineó los próximos pasos a dar y detalló las expectativas que tiene para los jugadores en los trece encuentros restantes de la Copa de la Liga.

"Se muy bien donde me meto. Independiente es un grande dormido, a mí me motiva eso. Siempre voy para adelante, creo plenamente en los jugadores y en mi capacidad", explicó el Apache. En ese sentido, detalló cuál será la premisa del equipo en las trece finales que le quedan al equipo: "Hay que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los tapones altos. Conmigo van a jugar los que se tiren de cabeza."

Pese a todos los rumores sobre posibles refuerzos que surgieron durante la semana, Carlitos comentó que tiene un solo objetivo: Carlos Izquierdoz. El zaguero de 34 años tiene una basta experiencia en el fútbol argentino, fue capitán de Boca y juntos obtuvieron tres títulos con el Xeneize. "Cali es mi prioridad. Hablé con él. Necesitamos un jugador de experiencia como él, más en esta situación. No tenemos tiempo, necesitamos gente que venga y se ponga una camiseta que hoy pesa muchísimo", explicó Carlitos.

Uno de los grandes méritos que tuvo Tevez en su paso por Rosario Central fue la utilización de juveniles, que pocos meses más tarde le terminaron generando un importante rédito económico al Canalla. Futbolistas como Facundo Buonanotte, Alejo Véliz o Gino Infantino, fueron potenciados por el entrenador de 39 años. En Independiente, el plantel también posee muchos jóvenes, aunque el Apache cree que la situación es distinta: "Los chicos tienen que crecer muy rápido. Ponerse esta camiseta en esta situación no es nada fácil. Hablar de proyecto con juveniles hoy es una equivocación. Es no entender la situación. Independiente es un grande peleando el descenso. La gente lo que quiere es ganar".

