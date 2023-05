El fideicomiso de Santi Maratea en Independiente: la Justicia determinó que es irregular

Según el dictamen firmado por Ricardo Augusto Nissen, inspector general de justicia de la Nación, la Inspección General de Justicia ha determinado que la inscripción del fideicomiso establecido por Santiago Maratea en la provincia de Neuquén para pagar la deuda en Independiente es "ineficaz e irregular". Además, se ha solicitado la designación de un interventor.

image.png

Además, ordenó al departamento de Asuntos Legales de la IGJ que tome medidas legales de forma urgente para nombrar a un "interventor judicial" encargado de investigar la actuación del fideicomiso.

El abogado del fideicomiso, Claudio Levy, abordó los puntos controvertidos del contrato en una entrevista radial. El abogado reveló que el reconocido ídolo del club Independiente, Miguel Ángel "Pepe" Santoro, es el fideicomitente y que la firma del acuerdo se llevó a cabo en Neuquén debido a que es una jurisdicción favorable para los trámites administrativos.

Levy señaló que hubo varias agrupaciones de fanáticos del club en todo el país que solicitaron realizar las primeras contribuciones para la recaudación, y los aficionados de esa provincia patagónica fueron de los primeros en hacerlo. "Nadie quiere evitar nada. Aquí había un interés en salir rápidamente a llevar a cabo esta recaudación", aseguró el abogado.

"Este contrato es mucho más sencillo de lo que aparenta. Pepe Santoro es el fiduciante, quien aportó $32,000, el máximo permitido por los enlaces de Mercado Pago, para cubrir los gastos de constitución del fideicomiso. Este fideicomiso se puso en marcha con la existencia de un patrimonio de afectación directa que corresponde a esa cantidad", detalló Levy. El fiduciario, por otro lado, es Maratea.

Las personas que contribuyen a la recaudación no forman parte del contrato. Sus donaciones se consideran unidades contributivas solidarias que aportan voluntariamente al fideicomiso, explicó el abogado. Además, mencionó que el fideicomiso trabaja con un prestigioso estudio de auditoría externa para supervisar los ingresos y gastos.

Cuando se le preguntó en una entrevista en Radio Mitre por qué el contrato de creación del fideicomiso no se revela públicamente, el abogado mencionó que, en el ejercicio de su profesión, tiene la obligación de mantener la confidencialidad con su cliente. "Es el grupo de Maratea quien decide no hacerlo por el momento y le otorga un aspecto místico al asunto. Es una decisión que está más allá de mi alcance", justificó Levy.

El abogado señaló que el dinero recaudado no se entregará directamente a Independiente, ya que no forma parte del contrato del fideicomiso. "El club tiene una gran cantidad de deudas y existe el riesgo de que las donaciones queden en Independiente y no cumplan con el propósito del fideicomiso. Por lo tanto, es imperativo aislar esos activos", dijo el abogado, y agregó que están evaluando qué método de pago podría utilizar el fideicomiso para pagar las deudas que la institución tiene con sus acreedores.