¡Lo quiere Independiente! El goleador del mejor equipo del Ascenso suena en Avellaneda

Con el final del primer semestre del año acercándose, Independiente ya está enfocando su atención en los refuerzos necesarios para afrontar la segunda mitad del 2023. El director técnico, Ricardo Zielinski, ha expresado su interés en la contratación de un delantero en particular, con el objetivo de encontrar una alternativa para Martín Cauteruccio, quien, a sus 36 años, es el máximo goleador del equipo.

Después de recibir una negativa por parte de Emmanuel Gigliotti, el club ha dirigido su mirada hacia un jugador que ha captado mucha atención: Alex Arce, el destacado goleador del equipo Independiente Rivadavia de Mendoza. Este equipo actualmente lidera la Zona B de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

La historia de Alex Arce, el goleador de Independiente Rivadavia

Arce está experimentando una temporada excepcional. El jugador paraguayo marcó 20 goles en 20 partidos en la Primera Nacional y se convirtió en una sensación en su país. Tanto es así que le establecieron una cláusula de salida de tres millones de dólares.

El delantero de 28 años recorrió un camino difícil hasta llegar a este punto. Comenzó su carrera en las divisiones juveniles de Cerro Porteño y firmó su primer contrato en 2015, pero su debut en el primer equipo no llegó hasta 2017. Poco después, sufrió una lesión en la rodilla que afectó su rendimiento al regresar, lo que resultó en su descenso al equipo de reserva.

Después de dos años sin continuidad en Cerro Porteño, Arce tuvo que buscar minutos en el fútbol de ascenso paraguayo. Encontró oportunidades en clubes de la Liga de Carapeguá, su ciudad natal, como Sud América o Libertad Veniloma.

La pandemia golpeó duramente al frente, lo que lo obligó a buscar trabajo fuera del fútbol. En sus propias palabras al Diario Crónica de Paraguay, Arce compartió su experiencia: "Un amigo que se dedica a la venta y viaja por todas partes me ayudó, me ofreció trabajo como vendedor ambulante, y fue un gran alivio para mí, ya que al menos me ayudó a ganar el pan de cada día. Puedo decir que tuve la suerte de encontrar otro empleo, al igual que muchos colegas en el fútbol de ascenso. No fue fácil para mí".

En 2021, Arce se unió a Sportivo Ameliano, club con el cual logró el ascenso a la Primera División de Paraguay y, en 2023, el goleador llegó al fútbol argentino, al unirse a Independiente Rivadavia, donde es una de las figuras y pieza clave del equipo.