Tras el empate de Independiente y en medio de rumores, Leandro Stillitano dijo tener "fuerzas" para seguir

Pese a que con el empate de este viernes ante Barras ya suma seis partidos sin ganar, Leandro Stillitano, técnico de Independiente, aseguró estar con "fuerzas" para seguir al frente del equipo. Inclusive, aunque admitió conocer las versiones que hablan la llegada de un nuevo entrenador, dijo que cuenta con el respaldo de la dirigencia.

"¿Si tengo fuerzas? Yo me siento muy bien porque me siento respaldado por los jugadores adentro del campo por lo que han hecho. Por lo que hicieron hoy y el otro día ante Instituto, más allá del resultado, en comparación a lo que había pasado en Banfield, que no fue bueno", afirmó Stillitano en la conferencia de prensa luego del 1-1.

Embed

Respecto de los rumores sobre su salida (se habla de la llegada de Sebastián Battaglia o Carlos Tevez), el técnico dijo que no mira ni lee nada. De todos modos, aceptó que conoce el escenario: "Obviamente estoy al tanto de los rumores, pero no le hago caso a nada".

En tanto, respecto del respaldo de la dirigencia, dijo estar "muy agradecido" y que el trato "es el mismo desde el día que me llamaron. Así que no hay nada raro".

Independiente igualó 1-1 con Barracas y sigue sin poder ganar

Independiente, que jugó cerca de 80 minutos en inferioridad numérica, empató este viernes 1-1 como visitante frente a Barracas Central, en un partido disputado por la séptima fecha de la Liga Profesional de fútbol.

El Rojo golpeó primero, a los 30 segundos del partido, con Mateo Barcia, pero a los 5 minutos Barracas igualó gracias a un bombazo de Facundo Mater.

Sobre los 27 minutos de la parte inicial, Independiente se quedó con diez hombres por la expulsión de Sergio Barreto.