Tras la negativa de Pablo Repetto, una gloria de Independiente dijo que aceptaría dirigir al equipo

En un día por demás agitado luego de que Fabián Doman presentara su renuncia como presidente de Independiente, los hinchas del equipo Rojo sumaron un nuevo revés: Pablo Repetto, el técnico uruguayo que tenía acordada su llegada, rechazó finalmente la oferta. Sin embargo, en medio del caos y las protestas de los hinchas, un histórico del club de Avellaneda como Jorge Burruchaga se puso a disposición para hacerse cargo del equipo.

"En el 2006, cuando me fui, dije que en algún momento me gustaría tener una oportunidad. Y si me gustaría dirigir a Independiente, sí, lo dije la otra vez. Pero no hablé porque tenían designado a Repetto", afirmó el exfutbolista en diálogo con MP 910.

"A Independiente lo sacamos entre todos. Y si me llegasen a llamar, estaría dispuesto a charlar, como dije la otra vez", agregó Burruchaga.

Embed

En relación con la crisis que vive actualmente el club, no dudó en calificarla como una "barbaridad", aunque dejó en claro que no es algo nuevo: "La situación ya lo conocía de cuando estuve en 2020, tratando de ayudar al club desde adentro con la antigua dirigencia".

Consultado sobre si Independiente está en condiciones de salir con el plantel actual, consideró que "en la vida siempre hay soluciones. Depende de la voluntad de todos, de las ganas. Y en esto, los futbolistas son los primeros que quieren hacer las cosas bien. Pero no es fácil para ellos. Se dan una serie de situaciones para las que el mejor remedio es ganar".

Néstor Grindetti, el nuevo presidente de Independiente

Independiente confirmó esta noche en su página oficial que la presidencia del club, vacante tras la renuncia del periodista Fabián Doman, estará a cargo del vicepresidente primero, Néstor Grindetti, durante un período de 90 días, tal como lo estipula el estatuto de la institución.

A su vez, el comunicado informa que durante ese lapso, la asamblea de socios convocará a una sesión para definir el nombre del próximo presidente de Independiente para cumplir el resto del mandato inconcluso de Doman.

"Desde el primer día, asumimos que el campeonato más importante que tenemos en el corto plazo es el económico. Sigue intacto el compromiso de esta comisión directiva por salvar a Independiente y no se trata de una persona, sino de un equipo de profesionales que se dedica a solucionar los problemas que hemos heredado", señaló el comunicado.