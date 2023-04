El obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, ratificó los dichos expresados días atrás en el comunicado firmado por su diócesis y la de Laferrere, donde, en el marco de la muerte del colectivero Daniel Barrientos, expusieron “la falta de seguridad” que se vive en esa parte del conurbano y la necesidad “de una política que encare esta problemática”. En diálogo con Pastor 910, García aseguró este viernes que "la violencia y la inseguridad son el pan nuestro de cada día".

"El hecho de Daniel Barrientos, como pusimos en el comunicado, es uno más dentro de todos los que vivimos habitualmente en esta zona. Simplemente, fue poner una radiografía y poner en contexto también la muerte de de Barrientos, como diciendo que no fue algo extraordinario que sucede, sino que la violencia y la inseguridad son el pan nuestro de cada día", aseguró.

En relación con el temor que dice que padecen los vecinos, monseñor García puso como ejemplo que muchas celebraciones de la iglesia "tuvieron que cambiar de horario porque la gente no quiere salir de noche. Realmente hay mucho temor. El hecho de Barrientos lo puso en el tapete".

Por otro lado, se refirió a otro de los puntos del documento, en el que se destacaba que "la droga circula tranquilamente" en la Provincia.

"A veces hablamos de la droga, de la adicción y no hablamos del comercio. Porque lo que hay atrás es un comercio. Y lo que mueve la droga no es lo que consume el adicto, sino el comercio que se va instalando en los barrios, utilizando solamente la necesidad de muchas familias, utilizando a los pibes que no tienen para educación, que no tienen posibilidad de estudiar, que no pueden tener otra vida que no sea en la calle", afirmó.