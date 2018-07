"Integrar es tener los mismos derechos y responsabilidades que otros vecinos de la Ciudad"

"Nosotros nos hicieron cargo, desde que nos transfirieron Lotería y Casinos pagan los impuestos como corresponde, coincido con vos en que Lotería no le cobraba".



"Uber tiene que registrarse como empresa, ni siquiera tiene sociedad anónima, debe pagar impuestos y cargas sociales, como pagan ustedes. Lo que es trucho no puede funcionar, plataformas hay muchas en la Ciudad y las fomentamos, ojalá cada vez haya más".





Acerca de los dichos del titular de Taxistas Unidos contra su secretario de transporte:



"Estamos haciendo una denuncia penal. Claramente ahí hay incitación a la violencia, lo escucharon todos. Se le está haciendo una denuncia penal hoy mismo. La Justicia va a tener que juzgarlo".



Sobre los cazauber y cazacabify:



"Hay una persona sobre la cual la Justicia ya actuó, más allá de que alguien no pague impuestos eso no puede generar violencia, en este caso este hombre llegó al procesamiento y por eso el enojo de este hombre. No podemos permitir la viol encia en la Ciudad ni de este señor ni de nadie."





Acerca de la ley de urbanización de las villas:



"Me parece una gran cosa, en la Ciudad ya lo estamos haciendo, si eso ayuda a que se haga en todo el país sería una gran cosa, la Provincia de Buenos Aires ya inició un proceso de integración en 8 villas grandes del conurbano, nosotros estamos muy avanzados









"Depende de cada caso, los créditos Primera Casa se adecúan a la situación social de cada uno, la idea es que nadie pague más del 40% del ingreso familiar. Hay casos extremos pero hay muchos otros que pueden pagar, para los departamentos de la villa olímpica se anotaron 10.000 personas.""Estamos viviendo una coyuntura de turbulencia y eso genera incertidumbre, además el dólar ya lleva algunos días quieto; los departamentos de la Ciudad no están en dólares, son en pesos.""Estamos todos preocupados, trabajando para bajar esta turbulencia, hubo un zimbronazo en la economía mundial muy fuerte y la sufrieron todas las economías, en nuestro caso pega más"."Ella habla de la economía informal, de eso vive mucha gente, lo importante es que se mantenga porque de eso vive mucha gente, no hay que agarrase de la changa, es un ejemplo".