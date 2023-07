Intentó pagar sus uñas con la Tarjeta Alimentar y se encontró con una respuesta inesperada

Una historia se volvió viral en las redes sociales después de que un profesional de uñas compartiera su experiencia sobre cómo una cliente intentó pagarle por sus servicios utilizando la Tarjeta Alimentar. Eric Scheifler, propietario de un estudio de uñas en Concordia, grabó un video para TikTok explicando los detalles de este inusual incidente.

En su relato, Scheifler comenzó explicando qué es la Tarjeta Alimentar, un beneficio que proporciona dinero a las familias para la compra de alimentos. La joven cliente contactó al estudio de uñas para preguntar sobre los precios y si se aceptaban tarjetas como forma de pago. Scheifler respondió afirmativamente, pero mencionó que habría un recargo por el uso del plástico.

La cliente, una mujer de unos 20 años, acudió al local y se realizó el trabajo de uñas. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, le entregó a Scheifler la Tarjeta Alimentar. Sorprendido, el profesional intentó pasar la tarjeta por el dispositivo de pago varias veces, pero fue rechazada en todas las ocasiones. En su video, Scheifler expresó su indignación por la situación, preguntándose cómo alguien podía intentar pagar por un servicio de uñas con una tarjeta destinada a proporcionar alimentos a los hijos.

Ante la imposibilidad de recibir el pago, Scheifler le sugirió a la cliente que llamara a alguien para que trajera el dinero o que dejara algún tipo de garantía mientras iba a buscarlo. La mujer hizo un llamado y tuvo que esperar en el salón de uñas, mientras que Scheifler también tuvo que quedarse a esperar durante su horario de descanso. Según relató, la cliente no se disculpó en ningún momento y mostró una actitud negativa, incluso enfadándose porque no se aceptaba la Tarjeta Alimentar como forma de pago.

“¿Cómo me vas a venir a pagar las uñas con la tarjeta en la que te están dando plata para tus hijos, que se supone que no tenés dinero para comprarles de comer? Obviamente, la tarjeta me da rechazada porque yo no vendo alimentos, gente”, reflexionó el creador de Eric Nails, que atiende a celebridades como Wanda Nara y Pampita, con quienes tiene fotos en su perfil en las redes.