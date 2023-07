Las primeras fotos de Lionel Messi con la ropa de Inter Miami en las calles de Estados Unidos

El esperado arribo de Lionel Messi a Inter Miami generó una auténtica locura en Estados Unidos. Aunque todavía no se realizó la presentación oficial del futbolista como nuevo integrante del equipo, los locales deportivos ya exhiben fotografías del capitán de la Selección argentina vistiendo la indumentaria del club.

La marca Adidas, que viste al equipo, decidió cambiar su histórico slogan para darle la bienvenida, pasando de "Impossible is nothing" ("Nada es imposible", en inglés) a "Impossible is coming" ("Lo imposible está llegando").

messis.png

Uno de los locales insignia de Adidas en Nueva York ya colocó carteles con la imagen de Messi enfundado en los colores de Inter Miami. Este acontecimiento representa un hito tanto para la Major League Soccer (MLS) como para la marca patrocinadora del futbolista y la liga, que han decidido modificar su eslogan en honor a su incorporación.

Actualmente, la publicidad se centra únicamente en la cartelería, ya que las tiendas aún no venden la camiseta del ícono de la "Scaloneta". Presumiblemente, esto se debe a que el acuerdo entre Messi e Inter Miami aún no es oficial y falta la firma del delantero, quien llegará al fútbol estadounidense después de su paso por el Paris Saint-Germain (PSG).

La presencia de la cartelería oficial es solo el último ejemplo del revuelo que ha generado el exjugador del Barcelona en Estados Unidos. Esto se evidenció con el incremento desmedido de los precios de las entradas para los partidos en los que se espera que Messi participe. De hecho, ha habido casos de fanáticos que han viajado a los encuentros de Inter Miami sin saber que el jugador aún no había firmado su contrato con el club.

messi.png

Por otro lado, mientras el campeón mundial en Qatar 2022 disfruta de sus vacaciones, en Inter Miami planean contar con Messi entre el 14 y el 15 de julio. En esa fecha, el futbolista viajará a Estados Unidos, se reunirá con los directivos del club, firmará un contrato por tres temporadas (con una cláusula de salida al finalizar la segunda) y se pondrá a disposición del nuevo entrenador, Gerardo "Tata" Martino.

Una vez que se haya rubricado el contrato, se espera que la presentación oficial de Messi se lleve a cabo en el DRV PNK Stadium, que es la sede provisional del club mientras se construye su propio estadio. Se prevé que el astro salga al campo frente a 21 mil espectadores, con la emblemática camiseta rosa y el número 10 en su espalda.