¿Cómo se define en pocas palabras el populismo? Felicidad en el corto plazo, dolor en el largo plazo. Consumo y alegría en el presente, ajuste y angustia en el futuro. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo lo define Fernando Sabater? El populismo es el curandero de la política. Te hace creer que te sana pero te deja peor que antes.





¿Conocen la historia de la viejita y curandero? Había una vez una anciana que tenía muchos problemas. Le dolía la cabeza, la espalda, el estómago, no podía caminar. Había pasado por todos los tratamientos y en vista de que no mejoraba, decidió llamar a un curandero. El curandero la examinó y le dijo que podía sanarla a condición que mantuviera los ojos cerrados. Cuando la anciana abrió los ojos, el curandero quiso cobrarle pero ella se negó. El curandero no lo curó si no que le robó toda la casa.





¿Qué pasa entonces cuando te ofrecen soluciones mágicas a problemas estructurales? Se están burlando de nosotros.





Está frase de Roberto Fernández, Secretario General de la UTA (el capo de los colectiveros), es acaso la definición más perfecta y acabada que escuché sobre el populismo: "Hay que darle a la maquinita

y meter plata en el mercado para que la gente tenga. Hay que crear sí o sí esa máquina de esperanza y hacerla caminar. Después vemos, contamos pesos y devaluaremos".





La traducción es que hay que imprimir billetes sin respaldo, hay que repartir esa plata con subsidios o planes, crear una sensación de felicidad y apuntalar el consumo. Hay que inyectar esperanza y después vemos (devaluaremos).





La mejor parte es: 'Y después vemos'... un resumen perfecto de la historia argentina... se emite dinero, aumenta el consumo, la inflación, congelamos los precios, devaluamos, explota todos esos ciclos económicos duran por lo general 10 o 15 años. El gobierno peronista de turno emite a más no poder, aumenta el rojo fiscal, aumenta la inflación de compensa con subsidios, baja el rojo fiscal, explota la crisis. Entonces vuelve el gobierno peronista de turno y vuelve a emitir, aumenta la inflación, elimina los subsidios, baja el rojo fiscal y explota la crisis.





¿Qué características comunes tienen los populismos?





1- La felicidad instantánea pero no sustentable. Café expresso. Se hace rápido. Es rico. Se toma rápido y después te duele la panza.





2- El liderazgo populista siempre es personalista, caudilista, carismático (Chávez, Castro, kirchner, Evo, Correa).





3- La elección de un enemigo interno que cumple la función de antipueblo (FMI, Clarín, fondos buitre, Bugs Bunny). Ellos los responsables de nuestros males, vos estás mal por culpa de ellos. Siempre hau una batalla para dar, una guerra santa.





La pregunta es: ¿Cómo hace el populismo sin plata? ¿Cómo se hace populismo cuando te quedaste sin plata adentro y cuando nadie te presta afuera?





Frente interno- Pobreza, inflación, recesión, deuda y precios de commodities a la baja.





Frente externo- El FMI no te presta más plata u los bancos internacionales tampoco.





Contexto regional- Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela en crisis.





Contexto Mundial- Trump en la Casa Blanca y Bolsonaro en Brasilia (dos tipos que no te quieren nada).





La única certeza que la tolerancia de la gente es corta. ¿Será por eso que Cristina Kirchner entendió todo antes y prefirió no ser presidenta dejándole todo este despelote a un tal Alberto Fernández?