Gustavo Alfaro: "Lamentablemente cada resultado que haya, le van a caer a Scaloni"

La Selección Argentina volvió de la de gira con una derrota frente a Venezuela y una victoria contra Marruecos. A la vez, la otra noticia fue la cuestionada vuelta de Lionel Messi al conjunto nacional.





Con respecto al técnico de la Argentina, Alfaro expresó: "Lamentablemente cada resultado que haya, le van a caer a Scaloni, le van a cuestionar su experiencia. En el momento que se lo denominó, que dejen desarrollar su proyecto".





Sobre la vuelta de Messi, opinó que la "Argentina tiene que formar una Selección con Messi, no a partir de Messi".





La fecha FIFA terminó y vuelve la Superliga. Referido a que el entrenador no contará con algunos jugadores que vuelven de sus países, comentó: "Me preocupa para no tenes alternativa, es un privilegio que estén en sus selecciones".





Además tuvo cierta crítica con el cronograma y las organizcaciones de las competencias internacionales





