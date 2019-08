La diarquía argentina

Un país, dos presidentes. Un país, dos reyes. Un país, dos gobierno. ¿Cómo se llama esto? Di-arquía... la monarquía es el gobierno de uno. La diarquía es el gobierno de dos.





Tenemos dos gobiernos en simultáneo. Un poder bicéfalo: dos cabezas. Mauricio Macri, presidente den ejercicio hasta el 10 de Diciembre de 2019 y Alberto Fernández, presidente casi-electo, con técnicamente el 49% de los votos válidos. ¿Qué genera esto? Inestabilidad. ¿Qué está pasando en la Argentina?





¿Por qué tuvimos otro lunes negro donde el riesgo país subió 15% y las acciones argentinas se derrumbaron? Porque Alberto Fernández dijo en un reportaje con Clarín que había que sentarse a discutir "uno por uno" con los tenedores de bonos. Encima recordó que el kirchnerismo había logrado una quita del 75% y enloqueció a los acreedores.





A los pocos minutos, cuando el riesgo de país llegaba a 1900 puntos, tuvo que salir Guillermo Nielsen, referente económico de Alberto, en el canal financiero Bloomberg a decir: "No tenemos previsto reestructurar la deuda con los tenedores de títulos de la Argentina". Recién ahí dejó de subir.





los instrumentos para frenar una corrida cambiaria las tiene el gobierno de Macri, pero los instrumentos para generar calma los tiene Alberto Fernández. Por más que Macri dé conferencias, por más que Sandleris dé conferencia, por más que cambien al Ministro de Economía... los mercados internacionales ya prácticamente no le prestan atención al gobierno de Cambiemos. En cambio, le prestan muchísima atención a todo lo que diga Alberto Fernández y su equipo económico. Los cual vuelve todo mucho más inestable. Porque





¿Por qué te tiene que importar a vos lo que pasa en los mercados? ¿Por qué es importante para una ama de casa o tachero o un colectivero a un oficinista o un psicólogo o un médico lo que pasa con el dólar y las acciones? Porque cada punto que sube el riesgo país y cada peso que sube el dólar es peor calidad de vida para los argentinos.





Por eso, es correcto que la prioridad para Macri hoy no sean las elecciones, si no normalizar la corrida. La Argentina tiene que salir por unas semanas de la lógica electoral y ponerse en modo gobernabilidad. Si no, no hay gobierno que aguante. No hay país que aguante.