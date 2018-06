Repasá las frases destacadas:

-"Vi muy tranquilas a las autoridades nuevas del Banco Central, tanto a Luis Caputo como a Gustavo Cañonero, estaban confiados que las medidas iban a estabilizar el mercado como ocurrió ayer. Ahora esperan que lleguen los bonos del Fondo, y además esperan financiamiento de otros organismos internacionales ."-"La idea del Banco Central fue estabilizar el dólar, la idea no es que el dólar esté a 22 pesos, yo creo que el dólar se mantendrá."-"En el 2018 tenemos la sequía, el impacto de las turbulencias que hace que la actividad económica sufra, el año que viene esperemos tener tasas más normales, creo que el 2019 será mejor que el 2018."-"La carta con el Fondo muestra una inflación del 27 por ciento, esto ya muestra que es más alto que el año pasado. Yo creo que este año será peor en inflación y en crecimiento."- Qué pasó con el mejor equipo de los últimos 50 años?: "Yo creo que hubo errores, y hubo un cambio en la situación internacional. Hubo inconsistencia entre la política fiscal y monetaria."-"Yo creo que la inflación afectará a la gente de menos recursos, y los aumentos de tarifas la sufre la clase media. Igual la vamos a sufrir todos.": "El Gobierno quiere bajar el déficit y para eso debe bajar subsidios. Yo creo que hay cosas que Aranguren no hizo bien"- "Ayer no hablamos del dólar".-"La clave es restablecer el financiamiento, la situación será peor de lo que esperábamos, lo importante es no perder el foco, el Gobierno tendrá que pagar los costos políticos, el Presidente está encaminado para resolver los problemas".