- "El acuerdo con el FMI ahora debe ser aprobado por el directorio del Fondo, no será un problema, pero demorará unos días"



-"Es un logro excelente y bueno para el país por lo que hubiera sido la alternativa"



-"La situación económica argentina es complicada, se había puesto dificil el financiamiento, el problema de sequía, el tema internacional que lleva a la Argentina a una situación complicada"



-"El Fondo tiene una fama muy negativa en la Argentina, pero esto ayuda al país a solucionar problemas"



-"Se acelera el ajuste, aunque me toma por sorpresa que los cambios son a partir del año que viene. Igual el ajuste era con el Fondo o sin el Fondo, no son aju stes brutales los que se vienen"



-"Proyectar la inflación, con todos los problemas, es querer proyectar la temperatura a las 15hs, está todo complicado. Yo creo que la inflación factible es entre 25-30 por ciento. Además se pone como guía pero no es una meta que debe cumplir el país"



-"Hay que mirar al dólar en términos de tranquilidad inmediata de los Mercados, segundo hay que ver si Argentina en los Mercados internacionales muestra una mejora en las cotizaciones, y el otro tema es, si hay estabilidad".

Escucha el audio de la entrevista:

Claudio Loser 8-6.mp3