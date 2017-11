ISIS también se adjudicó el atentado en Rusia

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) asumió hoy la autoría del ataque indiscriminado con un cuchillo que hirió a ocho personas en el centro de la ciudad siberiana de Surgut, en Rusia, según su agencia afín, Amaq.



En un escueto comunicado difundido por la red de mensajería Telegram y cuya autenticidad no pudo ser verificada, el EI aseguró que "una fuente de seguridad afirmó a Amaq que el autor del apuñalamiento en la ciudad rusa de Surgut, es un soldado del Estado Islámico".



Las autoridades rusas ya han identificado al hombre que cometió el ataque y que fue abatido por la policía, aunque no otorgaron prioridad a la hipótesis terrorista.



"Se trata de un vecino de la ciudad nacido en 1994", señala un comunicado del Comité de Instrucción (CI) de Rusia, que no da prioridad a un atentado terrorista como la versión principal de lo sucedido.



El joven deambuló esta mañana por las calles del centro de Surgut con un cuchillo y atacó a varios transeúntes hiriendo a ocho personas de diversa gravedad.



El ataque se produjo al día siguiente de otros similares ocurridos en Finlandia y Alemania, donde varias personas fueron acuchilladas.



En Turku (suroeste de Finlandia), un joven marroquí armado con un cuchillo mató a al menos dos personas en una céntrica plaza de la ciudad, mientras que en Wuppertal (oeste de Alemania) otra persona pereció tras ser acuchillada por un hombre que se dio a la fuga.



Estos ataques no han sido reivindicados hasta el momento por ningún grupo terrorista.