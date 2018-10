"Jair Bolsonaro es el nuevo Donald Trump "

ESCUCHA ALGUNA DE LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







-"No se esperaba una victoria de estas características de Jair Bolsonaro, un triunfo tan holgado. En 20 días seguramente Bolsonaro será electo presidente de Brasil. En Río de Janeiro fue fuerte su victoria."



-"El 11 de septiembre cuando Lula renunció a su candidatura bajaron los votos, Haddad no toma los votos de Lula. Quiero decir que si Bolsonaro triunfa no se podrá equiparar el Gobierno con una democracia."



-"Bolsonaro es una especie de Donald Trump, no es inapropiado, pero es inexacto. Para mí Bolsonaro se debe comparar con el Presidente de Filipinas. Tiene gran apoyo de las Iglesias Evangélicas."





AUDIO DE LA ENTREVISTA