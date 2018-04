Javier Castrilli: "Yo creo que el sistema arbitral está en crisis"

Javier Castrilli - ex árbitro 27-02.mp3

"Para mí los cantos contra Mauricio Macri son una muestra de la crisis de credibilidad que tiene el sistema. La gente no cree en el fútbol que comenzó antes del 38-38, después actitudes y escuchas de dirigentes pidiendo por árbitros"-"Yo creo que el sistema arbitral está en crisis, hay árbitros que no deberían dirigir y esto es consecuencia que llegaron por amiguismo. Si sigue habiendo desproligidades habrá estas muestras de la gente."-"No significa que el Presidente esté metido en el fútbol, bastante tiene con la inflación y los errores de sus funcionarios. Lo que pasa es que hay desproligidades al recibir a Guillermo Barros Schelotto, escuchas de Daniel Angelici, que hacen dudar a la gente. Aunque Boca no necesita ayuda."-"No pararía un encuentro por los cantos contra el Presidente de la Nación, que dirijan bien. Esto requiere un acuerdo entre los dirigentes de la AFA, que no se muestren divididos. Hay una gran división entre Lammens, la presidencia de Lanús, Rodolfo D'Onofrio contra Daniel Angelici"