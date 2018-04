Javier Leal de Ibarra: "Queremos saber quién filtrò los audios de Cristina, los WhatsApp no se pueden interceptar"

Javier Leal de Ibarra - titular de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia 28-03.mp3

"La Corte como cabeza de poder judicial se puso al frente de la preocupación que tiene la sociedad, le pidió a la AFI que hiciera conocer al Tribunal si iniciaron actuaciones en razón de las filtraciones publicas, además pidió a los Congresos que nos auditarán"-"A nosotros nos puso contentos porque queremos mostrar que en la Dirección de captación no tenemos filtraciones. Estamos esperando que pronto estén los resulta dos de la auditoria del Congreso y que Canicoba Corral lo informe. Las escuchas que no tienen trascendencia las debe destruir si lo decide el Juez"-"Las escuchas judiciales la lleva adelante la Dirección de captación, la requiere el juez o el fiscal. La escucha directa se usa para determinados delitos y después tenes escuchas indirectas que llevan más tiempo. Lo pide el Juez, la Dirección de Captación de comunicaciones lo envía a donde se lo piden, una vez que termina se lo entrega al Magistrado y él evalúa la prueba"-"Sólo se pueden intervenir escuchas, no whatsapp, ahora si se secuestra el teléfono vemos los whatsapp. El delito puede ser violación de secreto para el que filtro los audios."Luis Novaresio, conductor "Vieron que los jueces pueden hablar por Radio, que no hay problemas. Ricardo Lorenzetti habla, pero tenemos juece s que no hablan porque no saben explicar lo que hacen."ESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA